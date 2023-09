Vingegaard fik en kontant besked fra holdkammeraten, der oplevede en krise i førertrøjen

»Halvvejs oppe ad Angliru sagde Jonas til mig, ”Sepp, du kommer til at vinde Vueltaen”. Jeg svarede, at nu må vi se,« sagde amerikaneren.

Jonas Vingegaard er nu otte sekunder fra at vinde den spanske grand tour som den første dansker nogensinde. Det bemærkelsesværdige er, at det ikke var dagens største historie for hans hold.