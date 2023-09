Evenepoel eksploderede

Der var intet tegn på krisen, før den opstod.

Remco Evenepoel havde pjattet i startområdet, ligesom da han dagen forinden havde jongleret med en bold på en måde, der ville kunne gøre de fleste fodboldfædre misundelige.

Al det overskud var forsvundet, da den forsvarende Vuelta-vinder blev distanceret med 90 km. til mål. Alle holdkammeraterne fra Soudal-Quickstep forsøgte at slæbe deres lidende kaptajn videre frem. Ingen kunne forhindre, at belgierens drøm om den samlede sejr blev knust oppe på Pyrenæernes skarptskårne bjergtoppe.

På det tidspunkt havde Jumbo-Visma endnu ikke leveret deres første udspil.

Det skete til gengæld under nedkørslen på vej væk fra Col d’Aubisque. Sepp Kuss og Jonas Vingegaard var snu nok til at hægte sig på, da Bahrain-duoen Daminao Caruso og Mikel Landa stak af for at jagte etapesejren.

I første omgang blev udbruddet indhentet. Det samme var tilfældet, da Vingegaard accelererede og fik skabt et nyt hul med Mikel Landa. I stedet satte det meste af Jumbo-Visma-holdet sig frem for at skabe et udmarvende tempo i favoritfeltet, hvilket distancerede podiekandidater som det franske stortalent Lenny Martinez, og som kulminerede på Col du Tourmalet frem mod Jonas Vingegaards angreb med syv kilometer tilbage af finalestigningen.

Lørdag venter der endnu en bjergetape, der kan skabe nye tidsforskelle mellem favoritterne. Søndag ser mere tilforladelig ud for klassementsfolkene, inden det hele bliver afgjort efter hviledagen mandag.

Her kan der komme fornyet fokus på Jonas Vingegaard, der er blevet mødt med skepsis efter bl.a. sit tidstab på enkeltstarten tirsdag. Fredag leverede han en magtdemonstration, men det er ikke kun oppe i de højeste bjerge, at den klejne knægt kan kværne videre frem, når konkurrenterne kapitulerer.

Hans evne til at restituere er flere gange blevet fremhævet som den store fordel i forhold til andre stjerner. Det beviste han under den sidste uge af årets Tour de France, hvor det både lykkedes at vinde en etape og få knækket den nærmeste rival, Tadej Pogacar.

Nu vil han være klar til at overtage hovedrollen, hvis der skulle opstå en krise for Sepp Kuss, der kører efter sin første grand tour-sejr efter at have ageret løjtnant under Giro d’Italia og Tour de France.