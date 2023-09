For andre var det helt store spørgsmål, om førertrøjen ville skifte ejer på 10. etape i Vuelta a Espana.

Sportsdirektørens varsel

Inden enkeltstarten havde Sepp Kuss et forspring på mere end to minutter ned til forhåndsfavoritter som den forsvarende vinder, Remco Evenepoel.

Den belgiske enkeltstartsverdensmester havde spået, at det ville være muligt at indhente op mod to minutter på Sepp Kuss. Amerikanerens egen sportsdirektør hos Jumbo-Visma, Marc Reef, havde også adresseret scenariet:

»Måske taber Sepp sit forspring, men han vil stadig være med oppe i toppen af klassementet. Vi vil have tre vinderkandidater, og Remco vil være helt alene.«

Lige nu virker Jonas Vingegaard faktisk til at være Jumbo-Vismas tredjebedste bud på en vinder, efter Sepp Kuss formåede at bevare sin førertrøje med et begrænset tidstab på lidt over et minut til Remco Evenepoel.