Skjelmose vandt kongeetapen i Danmark Rundt

Ikke alle virkede tilfredse med den beslutning, men løbet fortsatte, og stille og roligt fik feltet halet udbryderne ind, mens de mest udfordrende stigninger nærmede sig.

Med 50 kilometer tilbage af den 207 kilometer lange etape var der samling, og herefter blev der angrebet sporadisk uden den store succes.

Det var først på den første af fire ture op ad Kiddesvej, at der for alvor var udskilning blandt profilerne. Søren Kragh Andersen (Alpecin) faldt fra, og en mindre favoritgruppe på ni ryttere formede sig.

Mads Pedersen og Mattias Skjelmose angreb på skift og tvang konkurrenterne og ikke mindst Wærenskjold på hårdt arbejde for at forsvare sig.

Med 22 kilometer igen fik Pedersen slået et hul, som han hurtigt arbejdede op på 20 sekunder, og det var i forfølgelsen af Trek-stjernen, at Wærenskjold punkterede på et kritisk tidspunkt og blev sat.