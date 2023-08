Dansk profil er modstander af kvindernes kombinerede VM

- Hvis man har U23-kategorien, synes jeg også, de skal have deres eget løb. Det er lidt underligt, at der er to agendaer i ét løb. Det bryder jeg mig ikke særlig meget om, siger hun.

Sidste år var der for første gang medaljer på højkant i U23-kategorien hos kvinderne, da VM blev afholdt i Australien.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har først planer om at indføre et selvstændigt løb for kvinder under 23 år fra 2025.

Indtil da er begge konkurrencer altså i samme løb.

En beslutning, som har mødt stor kritik i kvindernes felt. Ifølge Emma Norsgaard kan det også påvirke løbet.