Stærk kørsel sikrer Amalie Dideriksen VM-sølv i omnium

For anden gang i karrieren og for første gang siden 2018 lykkedes det Amalie Dideriksen at vinde sølv i omnium ved VM.

Danskeren var onsdag særdeles velkørende i den olympiske disciplin, som består af fire konkurrencer, før vinderen kåres i kølvandet af et udmarvende pointløb.

Her scorede hun to gange en omgang på de fleste af konkurrenterne, og da belgiske Lotte Kopecky ikke vandt sidste spurt, blev det til en dansk andenplads.