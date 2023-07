Han forudser en vild etape, hvor mange ryttere tidligt vil forsøge at angribe.

»Der er rigtig mange, der vil forsøge at gå i udbrud lige fra start af, og jeg tror, at Jumbo-Visma vil forsøge at forsvare sig, jeg tror personligt, at Jonas rigtig gerne vil vinde den her etape. Meget tyder på, at han har den gule trøje i hus, og det næste på ønskelisten er nok at vinde kongeetapen,« siger han og tilføjer, at der også er risiko for regn og dermed risiko for styrt på dagens etape.

Han vurderer også, at den gode to’er og ærkerival fra UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, vil forsøge at angribe.

»Det er klart, han skal angribe, og der er også en chance for, at Jonas Vingegaard kan være mør efter at have kørt så stærkt i går. Det er set før. Men dagens etape ligger ikke nær så godt til Tadej Pogačar. Jeg vil tro, at han for alvor sætter alle sejl ind på lørdag, hvor etapen indeholde nogle korte meget stejle stigninger, som ligger lige til ham,« siger Thomas Bay.

Tadej Pogačar ligger forud for dagens etape 1 minut 48 sekunder bag Jonas Vingegaard.