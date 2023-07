UCI skriver, at man er bekendt med forskning på området, som peger på, at der findes medicinsk behandling, som måske kan eliminere alle de fordele, som testosteronniveau under puberteten giver.

Forskningen er dog ifølge verdensforbundet endnu ikke tilstrækkelig til, at man finder det bevist, at mandlig pubertet ikke vil give en fordel for en transkønnet kvinde.

UCI vil dog fortsat følge forskningen på området, slår forbundet fast.