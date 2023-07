Der har været tårer og smerte. Som da Mark Cavendish styrtede ud af sit sidste Tour de France, inden briten fik mulighed for at sikre sig rekorden for flest etapesejre gennem historien uden at skulle dele æren med Eddy Merckx. Nu overvejer briten alligevel at vende tilbage til næste år. For nogle er det umuligt at undvære virvaret.