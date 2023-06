Charmig indløste Tour de France-billet: Der var ekstase

Den 25-årige cykelrytter fra Aarhus-egnen udmærker sig ved at have et godt antrit på de eksplosive, korte stigninger. Det har han blandt andet vist i Tour of Oman, hvor han sidste år vandt op ad en bidsk stigning.

Holdet har allerede meldt ud, at han sagtens kan få chancen for at køre med i udbrud. Og Charmig er så småt begyndt at studere Tour-ruten.

Allerede de første etaper med masser af mindre knolde passer ham godt, men han tør ikke spå om, hvad der sker.

- Det handler om at tage det fra dag til dag og se, hvad der byder sig, siger Charmig, som også vil blive bedt om at betjene holdets kaptajner.

Søndag viste han, at formen er, hvor den skal være. Ved DM i Aalborg sluttede han på fjerdepladsen efter et hårdt kørt løb.