Valgren nærmer sig fordums styrke: Jeg går efter DM-guld

- Jeg ser ingen grund til, at jeg ikke kan køre med om sejren, siger Michael Valgren uden nogen slinger i valsen.

Han har i de seneste måneder kunnet træne fuldt ud, og han har også kørt cykelløb. For nylig var han sågar tilbage på startlisten i Route d’Occitanie et år efter det halsbrækkende styrt på en nedkørsel.

Og tallene er gode, når han kigger på sin cykelcomputer.

- I træning er de i hvert fald gode, og på den måde er jeg tilbage til fordums styrke, siger han.

- Men der er bare forskel på at træne og på at køre løb. Der er så mange ukontrollerbare elementer, som man skal tage højde for, og det rammer mig indimellem. Så jeg skal tilbage i løbsrytme, siger Michael Valgren.