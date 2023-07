Her er alt, du skal vide om 15. etape i Tour de France

Betydning for klassementet

En af cykelsportens store klicheer er, at »du kan ikke vinde Touren i dag, men du kan tabe den«. Den frase gælder på denne dag, hvor en pludselig nedtur kan resultere i et alvorligt tidstab. Omvendt vil Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar forsøge at presse hinanden, hvis de føler sig godt kørende.