Magnus Cort missede ny etapesejr i Giroen

Dermed er der fortsat et lille halvt minut mellem de to inden lørdagens afgørende enkeltstart. Magnus Cort kom i mål lige før Thomas og Roglic efter at have siddet med fremme længe. Danskeren blev dermed nummer tre.

Bornholmeren ønskede ikke en dag, hvor han bare skulle trille hjem over bjergene med en grupetto. Han strøg med i det større udbrud, som var oppe på mere end otte minutters forspring undervejs.

Hverken Ineos, Jumbo-Visma eller UAE formåede at få folk med i udbruddet, så der var ingen forposter til kaptajnerne, når der skulle duelleres i klassementet på etapen.