Sprinterkongen Cavendish stopper karrieren efter i år

- Jeg har elsket at køre hver en kilometer af det her løb indtil videre, så jeg føler, det er det perfekte tidspunkt til at sige, at det bliver mit sidste Giro d’Italia, og 2023 bliver min sidste sæson som professionel cykelrytter, siger Cavendish ifølge cyclingnews.com.

Briten fra Isle of Man, der fyldte 38 år søndag, har været umulig at komme uden om, hvis man har fulgt med i professionel cykling i dette årtusind.

Han bragede ind på den allerstørste scene i 2008 med to etapesejre i Giro d’Italia og fire i Tour de France.