Amerikansk udbryder tog sjælden sejr i Giroen

Det var fjerde dag i træk, at etapevinderen blev fundet blandt de ryttere, der var afsted i et udbrud.

Blandt topnavnene var der tilsyneladende indgået våbenhvile søndag.

De fulgtes således ad det meste af dagen. Først på en lille, men stejl stigning i målbyen Bergamo stak de store kanoner til hinanden, men de endte med at køre over stregen i samlet flok.

Bruno Armirail i den lyserøde førertrøje kunne dog ikke følge med. Franskmanden, der overtog den samlede føring lørdag efter at have siddet i det udbrud, der nåede til mål, mistede derfor lidt tid, men får en dag mere som nummer et i klassementet.