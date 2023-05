Slidstærk tysker knoklede sig til sejr på regnfuld Giro-etape

Det ændrede dog ikke på, at angrebslysten var stor fra start, og inden man nåede at se sig om, at var en gruppe på hele 29 ryttere stukket af.

Feltet lod den enorme gruppe sejle væk med mere end 15 minutters forspring, og det stod hurtigt klart, at udbryderne skulle køre om sejren.

De 29 ryttere kom dog ikke samlet til mål.

Davide Ballerini, Stefano Oldani, Laurenz Rex (Intermarché) og Toms Skujins slap væk og arbejdede længe pænt sammen om at holde resten af udbryderne bag sig.

Men Nico Denz og forfølgergruppen nægtede at give op, og særligt tyskerens arbejde sørgede for, at han selv kunne køre over stregen som sejrherre.