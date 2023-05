Coronavirus har tvunget den førende rytter til Giro-exit

Quick-Step-rytteren vandt søndagens 9. etape, der var en enkeltstart over 35 kilometer.

Det var Evenepoels anden etapesejr i dette års Giro, efter at han indledte den italienske rundtur med at vinde 1. etape.

Søndagens sejr betød, at han overtog løbets lyserøde førertrøje fra norske Andreas Leknessund (DSM), der røg ned på sjettepladsen i den samlede stilling.

- Jeg har haft en virkelig speciel oplevelse, og jeg havde set frem til at konkurrere videre de næste to uger.

- Jeg kan ikke takke holdets hjælpere og ryttere nok. De har ofret meget for at blive klar til Giroen. Jeg er stadig meget stolt over at forlade løbet med to etapesejre og fire lyserøde trøjer, skriver Evenepoel videre.