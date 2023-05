Australier spurter sig til våd Giro-triumf

Verdensmesteren Remco Evenepoel var blandt rytterne i den syditalienske asfalt, men hurtigt hjalp hans Quick-Step-holdkammerater ham tilbage til feltet, og løbsfavoritten viste ingen svaghedstegn.

Løbet igennem lå en lille gruppe i udbrud, men snoren blev holdt kort, og syv kilometer før mål, var der samling på alle pedaltropperne.

Det var dog kun kortvarigt, for i et sving røg flere ryttere i asfalten, og store dele af feltet måtte stoppe op, mens lidt mere end en snes ryttere tordnede videre i front. Det gav en mere hektisk jagt på de forreste frem mod målstregen.

Det førte til et nyt styrt med lidt over to kilometer til mål, og atter måtte Evenepoel en tur i den våde asfalt.

Denne gang til store frustrationer for belgieren, som dog kæmpede sig i mål uden at ligne en medtaget mand. Også Primoz Roglic styrtede undervejs i løbet.