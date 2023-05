To af Danmarks største stjerner er mødt op for at skabe et spektakulært hattrick. En af Jonas Vingegaards mest profilerede holdkammerater har droppet Tour de France for at overvinde verdensmesteren i årets første grand tour, som de tre største etapeløb i cykelverden bliver kaldt.

Der er rigeligt at holde øje med, når Giro d’Italia begynder den 6. maj og varer til den 28. maj, hvor rytterne når frem til Rom efter næsten 3.500 kilometers cykelløb – heriblandt en etape, der vil bringe gode minder frem hos især én dansker.