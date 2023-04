Pogacar vinder hollandsk klassiker i ny magtdemonstration

Andreas Kron endte som bedste dansker på en fjerdeplads efter længe at have siddet sammen med Pogacar i en frontgruppe, der blev mere og mere splittet.

Kron kørte i mål sammen med Astana-rytteren Alexey Lutsenko lige efter Thomas Pidcock fra Ineos lidt over to minutter efter Pogacar.

Lidt efter kom en gruppe med blandt andre Mattias Skjelmose og den danske mester Alexander Kamp i mål. De endte henholdsvis som nummer otte og ni.

Ardenner-ugen fortsætter onsdag. Her løber Flèche Wallone af stablen, inden et af cykelsportens monumenter, Liège-Bastogne-Liège, skal køres næste søndag. Begge løb finder sted i Belgien. Pogacar er udset til at skulle køre begge løb.