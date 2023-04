Stort københavnsk cykelløb er i støbeskeen

- Oven på den store succes med værtskabet for de tre indledende etaper af Tour de France sidste år, hvor mere end 1.600.000 mennesker fulgte med langs ruterne, heraf alene 600.000 til enkeltstarten i København, mener vi, at tiden er inde til, at København skal have sit helt eget endagsløb i World Tour-kalenderen.

- Vi kalder foreløbigt idéen for World Tour Copenhagen, skriver parterne.

Det oplyses ikke, hvor mange penge der skal postes i projektet, eller hvad man forventer af økonomiske gevinster den anden vej. Men folkene bag betragter det som et udstillingsvindue for byen, Danmark og den danske cykelkultur.