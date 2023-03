Van Aert slog rival efter vild spurt i belgisk endagsløb

De havde et forspring på omkring 40 sekunder i en periode på 15 kilometer, men så blev fårene skilt fra bukkene.

Pogacar forcerede og fik i første omgang kun Mathieu van der Poel med sig, mens Wout van Aert havde problemer, inden han alligevel fik kontakt til duoen i front.

Søren Kragh Andersen måtte slippe og kom ikke tilbage til fronten.

Den stjernespækkede trio skabte sig hurtigt et forspring på mere end et minut, og det stod snart klart, at de skulle køre om sejren.

På de sidste kilometer forsøgte Pogacar sig med flere angreb, men han kunne ikke køre fra de to specialister, der afgjorde løbet mellem sig med de mindste marginaler.

Søren Kragh Andersen kom senere i mål som nummer ni.