Den største vinder blev dog Tadej Pogacar, der brugte finalestigningen til at grundlægge sin tredje etapesejr i det ugelange etapeløb.

Sloveneren virker akkurat så umulig at overvinde, som lige inden det lykkedes for Vingegaard i fjor. Netop derfor er det for tidligt at gå i panik for den danske Tour de France-mester.