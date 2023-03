Mikkel Honoré er en af de cykelryttere, der ikke kan vente med at køre gennem støvskyerne i det ellers idylliske sceneri lørdag eftermiddag.

»Strade Bianche er et unikt løb for mig, der har en italiensk kone og har brugt så meget af mit liv i landet. Allerede mens du kører rundt i området og forbereder dig til løbet, får du den der følelse af, at det er blevet dén tid på året,« siger EF Education-danskeren til holdets hjemmeside.