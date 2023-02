Van der Poel slår van Aert og bliver verdensmester igen

Van Aert og van der Poel stak til hinanden undervejs, men endte med at følges ad helt frem til sidste omgang.

Her viste van Aert først tænder med en acceleration. Han kunne dog ikke slippe af med van der Poel.

Wout van Aert ønskede tydeligvis ikke at komme til mål med van der Poel og prøvede igen at køre fra hollænderen, men uden held. Til sidst stod det klart, at det ville ende med en spurtduel mellem de to.

Van der Poel åbnede tidligt, men eksplosivt. Det kunne van Aert ikke svare tilbage på, og så endte det altså i en hjemmebanetriumf.

Kampen om bronze blev også en hollandsk-belgisk duel. Lars van der Haar og Eli Iserbyt kom ligesom de to i front til mål sammen, og her var sidstnævnte belgier hurtigst.