Topmotiveret Pogacar er glad for hård Tour-rute

- I kender mig. Jeg kan godt lide at angribe, men i Tour de France skal man være en anelse mere konservativ, lyder det fra Pogacar.

Efter at have vundet i 2020 og 2021 måtte han i år konstatere, at Jumbo-Vismas danske kaptajn var for stor en mundfuld på de sværeste bjerge.

Danskeren stiller efter alt at dømme op i løbet som forsvarende mester næste år, men der spekuleres også i, om den fremadstormende Vuelta a España-vinder Remco Evenepoel melder sin ankomst.

- Det bliver virkelig sjovt. Jeg kan ikke vente til juli, siger Tadej Pogacar.

- De hårde etaper tidligt i løbet gør det helt sikkert spændende. Så snart sneen smelter i Pyrenæerne, tager vi derhen for at rekognoscere dem.