Brian Holm dropper agentjob efter interessekonflikt

Derfor er Brian Holm blevet bedt om at vælge det ene eller det andet, og han har besluttet sig for at fortsætte med at kommentere cykling hos Discovery, som blandt andet udbyder Eurosport-kanalerne.

- Jeg har været på Eurosport i over 20 år. Hvis det var så vigtigt for mig at være agent, havde jeg nok gjort det før. Så det er nok nemmest, hvis jeg fortsætter med at være her (hos Eurosport, red.), siger Brian Holm til B.T.

Brian Holm lagde sportsdirektørrollen på hylden efter Luxembourg Rundt i september. Det har længe været hans plan, at han så skulle fortsætte som agent i samarbejde med finske Joona Laukka.