Mikkel Honoré forlader Quick-Step før tid og skifter til EF

Netop Ardenner-klassikerne er nogle af de løb, hvor Mikkel Honoré kan gøre sig gældende på egen hånd, og han italesætter da også muligheden for at køre for egne chancer.

- Jeg elsker at køre ræs og angribe, og jeg ser frem til, at jeg hos EF får flere muligheder for det. Jeg glæder mig til at komme til løb med en plan om at vinde, siger Honoré.

Holddirektør Jonathan Vaughters ser store muligheder i sin nyerhvervelse.

- Mikkel har vist, at han er en hjælperytter i topklasse, og kigger man på hans resultater, banker han selv på til en stor sejr, siger han.

Hos EF kommer Mikkel Honoré til at få Matti Breschel som en af sine sportsdirektører, ligesom han får Magnus Cort som holdkammerat.