Den lurende panik eskalerede frem mod VM.

Med kort varsel blev ryttere sendt afsted til løb, de ikke havde forestillet sig at skulle køre. En holdejer truede med retssag. Fremtiden begyndte for alvor at virke usikker for bl.a. to danske cykelprofiler.

Hele miseren bunder i et nyt, sindrigt system, der får masser af opmærksomheden i cykelverden for tiden.