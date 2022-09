Jumbo-Visma lægger flere år på fænomenets kontrakt

Van Aert havde egentlig kontrakt frem til og med 2024, men allerede nu er parterne blevet enige om at fortsætte samarbejdet frem til og med 2026.

Den alsidige belgier var overrasket over, at holdet allerede nu ville starte forhandlinger om en kontraktforlængelse, men det passede ham glimrende.

- Jeg har det rigtig godt på holdet. Vi har allerede vist, at jeg kan levere på mit højeste niveau her. Det skyldes også de faciliteter, jeg har her, siger van Aert til holdets hjemmeside.

- Vi blev hurtigt enige. Jeg tror ikke, et længere samarbejde udgør nogen risiko, for vi har været i stand til at forbedre os hvert år i fire år.