Primoz Roglic udgår af Vueltaen efter styrt

Blodet strømmede ned ad det ene ben, og han virkede omtumlet, da han blev fulgt over målstregen af sin holdkammerat Mike Teunissen.

Sloveneren havde 1 minut og 34 sekunder op til Remco Evenepoel i det samlede klassement inden 16. etape.

På etapens sidste lille stigning stak han af fra feltet og indledte en jagt på sekunder. Da Remco Evenepoel få øjeblikke senere stod af cyklen på grund af en punktering, så det pludselig godt ud for sloveneren.

Remco Evenepoel var dog nået inden for de sidste tre kilometer, og det betød, at han trods sit uheld blev noteret for samme tid som feltet.

Primoz Roglic styrtede, da Mads Pedersen havde sat spurten ind og senere vandt etapen. Sloveneren kolliderede med Fred Wright og røg i asfalten.