Rejsetræt Mads Pedersen melder fra til VM i cykling

Når landstræner Anders Lund mandag udtager de sidste fire ryttere til det danske landevejshold til VM i cykling, er formstærke Mads Pedersens navn ikke på listen.

Den tidligere verdensmester har ligesom Tour de France-vinder Jonas Vingegaard takket nej til at køre VM i år.

Det siger han til Cycling Weekly og begrunder beslutningen med, at han har haft et travlt program og har brug for at slappe af efter Vuelta a España.