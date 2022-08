Jumbo-Visma og Roglic fik flyvende start på Vueltaen

Den 36-årige hollandske veteran, der tilbage i 2005 blev samlet nummer fem i Tour de France, var stolt over fredagen sejr.

- Jeg er meget taknemmelig over for drengene over at være i den røde førertrøje. Det er et af højdepunkterne i min karriere.

- Alt kunne ske, men jeg vidste, at vores hold havde muligheden for at vinde etapen, siger Gesink til Eurosport.

Gesink var glad for, at det var ham, som fik lov til at køre først over målstregen. Det er første gang, at han skal bære en førertrøje i en grand tour.

- Mit job er normalt at hjælpe holdet. Så det var en flot måde fra holdet at sige tak for hjælpen, siger Gesink.

Quick-Step, der råder over Remco Evenepoel, var 14 sekunder efter Jumbo-Visma.