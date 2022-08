Danske EM-hovedpersoner behøver ingen indkøringsfase

- I øjeblikket er det enhver sprinters drøm at få Mørkøv til at køre spurter for sig. Jeg ved også, at Mads synes, det er fantastisk, at vi har sådan en kapacitet på holdet, beretter landstræneren.

Står det til danskerne, bliver løbet mindre anarkistisk, end mange andre endags- og mesterskabsløb har været de seneste år.

Store motorer som Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, Lasse Norman Hansen og Johan Price-Pejtersen er da også skræddersyede til at kontrollere begivenhederne.

Blæser angrebene om ørerne på dem, kan en mand som Mikkel Honoré blive sendt med. Men ikke umiddelbart for at køre for et resultat selv.

- Præmissen for at være med er, at vi har en god chance i Mads Pedersen. Den chance vil de andre støtte op om, forklarer Anders Lund.