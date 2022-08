Landstræner belønner de bedste ryttere og ser bort fra alder

Adskillige talentfulde ryttere er dog på vej frem, understreger han.

Han nævner blandt andre de 17-årige Solbjørk Anderson og Victoria Lund som talenter, der har en chance for at blive professionel de kommende år.

- Ligesom hos herrerne handler det om at få flere til at starte med at cykle. Så ved vi, at der er en årrække, hvor vi skal vente på, at ungdommen blomstrer.

- Vi har en håndfuld rigtig dygtige U23-ryttere og det samme med U19-ryttere, som er rigtig dygtige. Det svære ved cykling er, at det er så krævende at prøve at nå verdensklasseniveau. Der er bare ikke så mange piger, der er indstillet på det endnu.

Danmark råder over en af verdens bedste sprintere i 23-årige Emma Norsgaard, som formentlig ville have en god chance for at vinde tirsdag i målbyen Helsingør.