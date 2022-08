Michael Mørkøv skal hjælpe Mads Pedersen til dansk EM-sejr

- Holdet er bygget op omkring Mads Pedersen, som må regnes blandt favoritterne til herrernes linjeløb, siger landstræner Anders Lund.

- Holdets vigtigste opgave bliver at få Mørkøv og Pedersen ind til spurten i en god position. Jeg er glad for at kunne præsentere så stærkt et hold.

Mørkøv har i en årrække vist sig som en af verdens bedste leadoutryttere - altså rytteren, som afleverer sprinteren til spurt få hundrede meter fra mål.

Pedersen, der er tidligere verdensmester, har hentet adskillige sejre i spurter. Til daglig kører de for henholdsvis Quick-Step og Trek.