Den 27-årige belgier har desuden været en del af mange store udbrud, og så har han ageret vigtig hjælper for danske Jonas Vingegaard.

Tirsdag balancerede han sin egen målsætning om den grønne trøje med rollen som hjælperytter.

Først startede han med at tage point, og inden den sidste nedkørsel ventede han på sin kaptajn for at hjælpe ham sikkert i mål.

Onsdag startede han med at sikre sig nok point til matematisk at vinde den grønne trøje, men et højt tempo fra UAE Emirates blev for meget for ham og de øvrige hjælperyttere, der måtte give slip undervejs.

Jonas Vingegaard klarede sig dog fint på egen hånd, idet han formåede at sidde klistret til Pogacars baghjul hele vejen til mål.