- I dag var jeg ret rolig. Jonas så godt ud, og vi vidste, at vi havde folk ude foran, som vi altid kunne få til at vente. Alt gik efter planen, og så er der ikke noget at bekymre sig om i bilen, siger sportsdirektør Grischa Niermann.

- Man ser, hvor god en leder han er. Han går aldrig i panik og gør bare, hvad der er nødvendigt. Jonas har håndteret situationen rigtig godt i en uge nu, så der er ikke noget at være bekymret for.

Han kunne se Tadej Pogacar accelerere et par gange, men hver gang sad Vingegaard limet til hans hjul.