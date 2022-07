Det var nemlig første gang, siden Pogacar vandt Tour de France første gang for to år siden, at sloveneren på den måde er gået ned med flaget.

Efterfølgende blev der spekuleret i, om Tadej Pogacar var gået sukkerkold undervejs på etapen, eller om han er blevet ramt af coronavirus. Det sidste skal ses i lyset af, at hans holdkammerat Vegard Stake Laengen er udgået pga. corona, ligesom Rafal Majka er testet positiv, men dog kan fortsætte i løbet, fordi han har så lidt virus, at han ikke kan smitte videre.

Men intet af dette er altså tilfældet, understreger Mauro Gianetti, der samtidig sender ros i Jonas Vingegaards retning.