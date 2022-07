Vingegaard forventer stor opbakning på Alpe d'Huez

Det såkaldte ”Hollændersving” er et legendarisk indslag på bjerget, hvor mange hundrede hollændere plejer at samle sig med orange røgbomber, flag og en anselig alkoholpromille.

- Det bliver ikke bare i Hollændersvinget. Normalt er der også utrolig mange danske tilskuere på bjerget. Det bliver kæmpestort for mig som dansker, siger Jonas Vingegaard.

Han kunne dårligt ønske sig en mere udfordrende indledning på sit trøjeforsvar.

Etapen tæller ikke mindre end tre bjerge uden for kategori, og Vingegaard er forberedt på, at Tadej Pogacar vil kæmpe hårdt for at vinde tid tilbage.