Britens ødelagte gear og den afsvitsede hud var ikke det eneste, der fremstod medtaget efter brostensetapen onsdag. Det samme gjaldt for Team Ineos’ håb om, at det er muligt at generobre overtaget over verdens største cykelløb. Siden da har Geraint Thomas, Adam Yates og Daniel Martinez formået at holde sig fremme i klassementet. De har bare ét stort problem, der kun er blevet mere tydeligt i de seneste par dage: