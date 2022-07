Mørkøv om Tourens Field's-markering: Det er flot

Det er flot, at Tour de France før starten på tirsdagens 4. etape mindedes ofrene for skyderiet søndag i butikscentret Field’s i København med et minuts klapsalver.

Det sagde cykelrytteren Michael Mørkøv (Quick-Step) inden starten.

- Det er flot, at Tour de France vil markere den ulykke, der er sket hjemme i Danmark. Det er jeg stolt over, at vores sport gør, sagde Mørkøv.