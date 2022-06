Dansk slider starter Touren med stort søvnunderskud

Trods den lidt usædvanlige optakt er der ingen grund til at være bekymret for den snart 33-årige BikeExchange-rytters fysiske forfatning.

Grundformen er på plads, efter at han gennemførte Giro d’Italia i maj. De første to uger efter hjemkomsten fra Italien handlede mest om restitution og om at undgå at tage på i vægt.

Derefter begyndte han at finpudse formen, så han kan være på toppen fredag eftermiddag, når det går løs i København.

- Jeg har jo nydt mine fire uger derhjemme så meget som muligt. Det var svært at tage af sted igen, men der var kun tre kilometer til hotellet.

- Det føltes lidt anderledes, når Touren nærmest starter i min baghave, siger Christopher Juul-Jensen, der sammen med sin kone og nu to børn bor i hus i Valby.