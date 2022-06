Cecilie Uttrups tårer

Der er måske nok en gul førertrøje og en regnbuestribet VM-trikot, der kan overgå det. Ellers er det svært at komme i tanke om noget finere for en cykelrytter end at være iklædt sit lands farver.

For kvinderne er det Cecilie Uttrup Ludwig, der får den ære hele det næste år. For første gang vandt hun DM i linjeløbet med sin vanlige angrebsiver.

Den 26-årige FDJ-profil leverede det afgørende ryk fra de to andre forhåndsfavoritter Emma Norsgaard (Movistar) og Amalie Dideriksen (Trek-Segafredo) på den sidste stigning under rundstrækningen i Aalborg. I målområdet overgav hun sig til lettelsens tårer, da hun kunne iklæde sig det, hun selv kaldte »verdens fedeste og smukkeste trøje«. Dén skal hun bære om en måned, når de kvindelige World Tour-ryttere for første gang skal køre Tour de France som et etapeløb.