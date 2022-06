Valgren ramt af hofteskade og bækkenbrud i alvorligt styrt

Cykelrytteren Michael Valgren (EF) har pådraget sig flere skader under et styrt søndag mindre en to uger før Tour de France.

Det oplyser cykelholdet EF i et opslag på Twitter.

- Michael Valgrens hofte er gået af led, og han har fået et brud på bækkenet plus en mulig knæskade under Route d’Occitanie, skriver EF.