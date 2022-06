Fuglsang sluttede på podiet i Geraint Thomas-triumf

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) var også tæt på at gå forbi Higuita i den samlede stilling, men danskeren sluttede som treer, efter at det endte med en niendeplads i kampen mod uret.

Ved mellemtiden midtvejs på den 25,6 kilometer lange rute havde den 37-årige dansker slået et hul på 28 sekunder til Higuita, hvilket var nok til at gå forbi colombianeren.

Higuita skruede dog op for farten på tilbagevejen og holdt fast i andenpladsen i klassementet med et hul på fire sekunder til danskeren.

Fuglsang kørte en af sine bedste enkeltstarter i de senere år. Den danske veteran havde alligevel et hul på et minut og to sekunder op til etapevinderen Evenepoel på sidste etape.