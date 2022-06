Bekymret cykelchef skærper coronaberedskabet før DM

Coronasmitten har igen fået sit tag i det professionelle cykelfelt, og det vækker bekymring hos Danmarks Cykle Union (DCU).

I den kommende uge kommer de fleste af landets bedste cykelryttere nemlig til Aalborg for at køre DM. Derfor har unionen sat flere tiltag i søen for at undgå coronasmitte.

Det fortæller elitechef Morten Bennekou til TV 2 Sport.