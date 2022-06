Fuglsang mistede førertrøjen i Schweiz på næstsidste dag

Danskeren begyndte at røre lidt på sig og sendte et signal til konkurrenterne, da han let kørte op til Remco Evenepoel (Quick-Step), da belgieren slog et lille hul.

Oppe i frontgruppen satte Ion Izagirre (Cofidis) et angreb ind, men med to kilometer tilbage blev spanieren overhalet af den senere etapevinder, Thibaut Pinot.

Nede i favoritgruppen begyndte udskilningen, hvor der til sidst kun sad en lille håndfuld ryttere tilbage. Sergio Higuita stak væk fra Jakob Fuglsang, mens Geraint Thomas sad klæbet til danskerens baghjul.

Higuita øgede føringen, og da målstregen begyndte at nærme sig, forsøgte Geraint Thomas at komme op til den lille colombianer.

Higuita kæmpede sig i mål på fjerdepladsen med et hul på 11 sekunder til Thomas, mens Fuglsang sled sig op over toppen på syvendepladsen - 29 sekunder efter colombianeren.