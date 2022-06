Cykelforbund strammer regler for transkønnede

Samtidigt har UCI halveret sin grænse for det tilladte testosteronniveau.

Forbundet henviser til den tilgængelige videnskab på området i sin begrundelse for stramningen.

- Justeringen bliver lavet for at fremme integrationen af transkønnede atleter i sporten, samtidigt med at konkurrencerne forbliver fair, sikre og med lige muligheder, skriver UCI.

UCI slår også fast, at reglerne kan blive ændret igen i takt med den videnskabelige udvikling.

UCI nægtede i marts en transkønnet cykelrytter at stille op i det britiske mesterskab i disciplinen omnium, da flere af konkurrenterne angiveligt truede med boykot.