Søren Kragh Andersen spurtede sig til tredjeplads i Schweiz

Der var to knolde på onsdagens etape, som strakte sig over godt 190 kilometer. Den første lå tidligt på etapen, og den anden lå sent på etapen.

På den sene stigning viste danske Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) fin form.

Blandt andre Marc Hirschi (UAE) forsøgte at stikke af, men den danske klatrer havde ingen problemer med at holde snor i schweizeren.

Også Andreas Kron, som blander sig i toppen af det samlede klassement, viste sig fremme blandt de allerforreste.

Samtidig faldt flere hurtige folk af i bagenden af feltet, som blev mindre og mindre. Men ingen ryttere slap afgørende væk, før toppen var nået, og det begyndte at gå nedad.

Sebastien Reichenbach (Cofidis) slog et lille hul, lige da rytterne var kørt over toppen, men han blev hentet hurtigt igen, og så skulle de omtrent 40 ryttere i feltet dyste om etapesejren.